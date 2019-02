Bestuurster is verblind door zon en rijdt voetgangster aan Kristof Pieters

27 februari 2019

In de Moerlandstraat in Sint-Niklaas kwam het dinsdagavond rond 17 uur tot een aanrijding tussen een automobiliste en een voetgangster. Een 31-jarige bestuurster vertrok vanuit stilstand met haar wagen. Ze raakte verblind door de laagstaande zon, waardoor ze een oudere dame niet opmerkte en met de voetgangster in aanrijding kwam. De vrouw kwam ten val en geraakte lichtgewond.