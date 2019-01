Bestuurster houdt enkel nat pak over aan stevige crash op E17 Kristof Pieters

13 januari 2019

10u36 0 Sint-Niklaas In Sint-Niklaas is een jonge bestuurster in de nacht van vrijdag op zaterdag met haar wagen naast de autosnelweg E17 in een diepe gracht terecht gekomen. Ze kwam er gelukkig vanaf met een nat pak en liep geen verwondingen op.

De vrouw reed met haar Renault Megane op de E17 komende uit de richting van Gent en wou de afrit Temse op het klaverblad nemen, maar in een van de bochten op de verkeerswisselaar begon haar wagen op het natte wegdek te slippen. De auto schoof de diepe berm rechts van de weg in, maaide een aantal struiken weg en kwam helemaal beneden in een diepe gracht op zijn dak tot stilstand. In de gracht stond behoorlijk wat water dat al snel de wagen in liep.

De vrouw reageerde koelbloedig en slaagde ze erin om uit haar wagen te klauteren. Vervolgens belde ze zelf de hulpdiensten. Een ziekenwagen en de brandweer snelden ter plaatse. Toen de hulp arriveerde, stond de vrouw in kletsnatte kleren haar redders op te wachten. De ambulanciers ontfermden zich meteen over haar. Als bij wonder had ze bij de crash geen verwondingen opgelopen. In de ziekenwagen kreeg ze meteen een warm, dik deken. Haar man kwam haar even later ophalen. De wagen van de vrouw liep zware schade op en werd uit de gracht getakeld. Het ongeval veroorzaakte geen verkeershinder.