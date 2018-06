Bestuurster gewond bij botsing op kruispunt 05 juni 2018

02u45 0 Sint-Niklaas Twee auto's kwamen maandagnamiddag rond 14.30 uur tot een aanrijding in het Industriepark-West in Sint-Niklaas.

De bestuurder van een BMW wilde linksaf slaan, maar merkte een Mercedes die van links kwam te laat op. Beide bestuurders probeerden elkaar nog te ontwijken, maar slaagden daar niet meer in. De Mercedes ramde de BMW in de flank.





De bestuurster van de Mercedes liep bij het ongeval verwondingen op. Ze werd voor verzorging naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas gebracht. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten getakeld worden. Aangezien beide wagens naast de weg tot stilstand kwamen, was er geen verkeershinder. (JVS)