Bestuurster belandt in gracht naast N41 Kristof Pieters

14 maart 2019

18u20 0

De politie Sint-Niklaas kreeg donderdagmiddag een melding van een voertuig dat in een gracht belandde aan de N41 richting Aalst. Een 23-jarige bestuurster verklaarde dat haar voertuig plots was beginnen slippen. Hierdoor verloor de jongedame de controle over het stuur en kwam ze met haar wagen in een gracht terecht. De politie liet de wagen takelen. Er vielen geen gewonden.