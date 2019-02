Bestuurster (80) botst tegen vrachtwagen bij draaimanoeuvre Kristof Pieters

09 februari 2019

Een 80-jarige bestuurster is vrijdag tegen een vrachtwagen aangereden toen ze in Belseledorp de parking van een bankfiliaal afreed en linksaf wou draaien. De vrachtwagen stond geparkeerd op de rijbaan in tegengestelde richting, net voor een bouwwerf aan Belseledorp, om bouwmaterialen te lossen. Het zicht van B.E. uit Sint-Niklaas werd ernstig beperkt door de geparkeerde truck. Bij het afslagmanoeuvre draaide ze te kort af waardoor haar achterzijde de oplegger raakte. Er was enkel stoffelijke schade.