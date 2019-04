Bestuurder vlucht na aanrijding auto op parking Stationsplein Kristof Pieters

14 april 2019

In de parking aan het Stationsplein in Sint-Niklaas werd vrijdagavond een auto aangereden. Het voertuig stond op de parking boven winkelketen JBC. Toen de 30-jarige bestuurster terugkeerde naar haar wagen rond 18.35 uur stelt zij schade vast aan de bestuurdersdeur. Hierin zat een deuk en er was ook recente wrijvingsschade. De chauffeur die de aanrijding veroorzaakte, pleegde vluchtmisdrijf. Nazicht van de camerabeelden leverde voorlopig niks op.