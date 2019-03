Bestuurder ontvlucht controle maar biedt zich nadien vrijwillig aan bij politie Kristof Pieters

24 maart 2019

De politie van Sint-Niklaas heeft in de nacht van zaterdag op zondag een controle gedaan op de Grote Baan. De actie was gericht op bezoekers van de dancings Baia en Exo. Rond 5 uur wilden de agenten een auto controleren waarvan de bestuurder vrij agressief verkeersgedrag vertoonde. De chauffeur weigerde echter te stoppen en sloeg op de vlucht. De politie vond het voertuig nadien leeg terug in de Gyselstraat in Nieuwkerken. De auto werd getakeld. De bestuurder bood zich nadien vrijwillig aan bij de politie. De zaak wordt verder onderzocht.