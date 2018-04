Bestelwagen van pakjesbezorger gestolen 16 april 2018

Een dief is vrijdag aan de haal gegaan met de bestelwagen van een pakjesbezorger. De koerier was rond 10.25 uur gestopt in de Kapelstraat om een pakje af te geven. Toen hij aan de deur stond, sprong een onbekende plots achter het stuur van de bestelwagen en ging met het voertuig aan de haal.





Ongeval

Ver raakte de dief echter niet. De politie kreeg amper drie minuten later een melding van een ongeval in de Gouden Regenlaan.





De bestelwagen was er op een kruispunt in aanrijding gekomen met een ander voertuig. De dief sloeg te voet op de vlucht en kon ter plaatse niet meer aangetroffen worden.





(PKM)