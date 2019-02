Berkenboom Ankerstraat wint de ‘Pesten, dat kan niet’-wedstrijd JVS

Basisschool Berkenboom Ankerstraat uit Sint-Niklaas is de laureaat geworden van een Vlaamse scholenwedstrijd tegen pesten. Het krijgt 500 euro, waarmee het een groen ontspanningshoekje op de speelplaats verder gaat inrichten.

Sinds begin dit schooljaar is basisschool Berkenboom Ankerstraat een ‘KiVa-school’. “Dat is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins anti-pestprogramma. Alle leerkrachten en leerlingen werken samen om bij iedereen een zo goed mogelijk gevoel te creëren, zodat pestgedrag achterwege blijft”, klinkt het.

Als enige basisschool uit het Waasland mag Berkenboom Ankerstraat zich nu bij de laureaten rekenen van een Vlaamse wedstrijd tegen pesten voor secundaire- en basisscholen. De jury was lovend voor de aanpak op school. “De KiVa-aanpak is een beproefd concept van activiteiten en lessen die het leefklimaat bevorderen. Dat doet men op deze school, waarbij ook de kleuterschool met een aangepast lessenpakket focust op dezelfde vaardigheden. Er is veel aandacht voor een goede start aan het begin van het schooljaar, er is een actieplan en indien nodig een anti-pestcontract bij problemen.” De jury werd ook geprikkeld door het concept van hun middagrefter: een gezellig ‘restaurant’ met vrije keuze van eetmoment, wat toch enige zelfstandigheid en sociale vaardigheid vraagt van de kinderen. De jury besloot dat Berkenboom Ankerstraat in aanmerking komt voor een geldprijs van 500 euro. Hiermee gaat de school het rustig hoekje op de speelplaats verder inrichten.