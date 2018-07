Berg die vuurschaal en -korf maar even op 06 juli 2018

02u36 0

Burgemeester Lieven Dehandschutter (N-VA) heeft gisteren een verbod uitgevaardigd op het maken van open vuur in Sint-Niklaas. Deze maatregel komt er op advies van de brandweer en de stedelijke veiligheidscel, omwille van de aanhoudende droogte en het groter wordende brandgevaar. Een paar voorbeelden van 'open vuur' zijn kampvuur, maar ook een vuurschaal of vuurkorf. Er wordt ook opgeroepen om uiterst voorzichtig te zijn met barbecues. In Oost-Vlaanderen is brandfase geel (gevaar) van kracht. De brandweer heeft de afgelopen maand al heel wat branden geblust ten gevolge van de droogte. De kleinste aanleiding kan grote branden veroorzaken die zich snel verspreiden. Ook in de komende dagen en weken blijft het nog erg droog. De burgemeester en de stedelijke veiligheidscel willen dan ook geen enkel risico nemen. Het verbod op het maken van open vuur gaat voor onbepaalde duur in zolang de droogte aanhoudt. (PKM)