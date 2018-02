Benjamin D. geeft zich aan bij politie MAN MOET 7,5 JAAR NAAR GEVANGENIS VADER HOOPT OP ANDERE OPLOSSING DAN CELSTRAF KOEN BATEN

14 februari 2018

02u56 0 Sint-Niklaas De 41-jarige Benjamin D. uit Sint-Niklaas heeft zich aangemeld bij de politie van Antwerpen en zit intussen in de gevangenis. De man kreeg 7,5 jaar cel, één van de zwaarste straffen die politierechter D'hondt ooit heeft uitgesproken. De vader van Benjamin vindt deze straf te zwaar en zegt dat zijn zoon niet in de gevangenis thuis hoort. "Al tien jaar probeer ik justitie duidelijk te maken dat mijn zoon met psychiatrische problemen kampt, maar ze willen niet luisteren."

Benjamin D. staat bij politierechter Peter D'hondt, en een pak andere rechters, bekend als een recidivist. De man heeft maar liefst 39 veroordelingen in de politierechtbank van Dendermonde op zijn naam staan en daarnaast ook nog tal van andere veroordelingen in de correctionele rechtbank. Op 20 januari stond hij terecht voor nog eens vier feiten, waaronder sturen tijdens een verval en dit onder invloed van alcohol terwijl zijn dochter op de achterbank in een kinderzitje zat. De feiten gebeurden ook met auto's van zijn klanten. Voor politierechter Peter D'hondt was de maat toen vol en hij sprak een bijzonder zware straf uit. Een gevangenisstraf van 7,5 jaar, 60.400 euro boete en vijftig jaar rijverbod. Een tijdlang bleef de man onder de radar, maar nu heeft hij zichzelf toch aangegeven. Dat laat zijn advocaat Johan Platteau weten.





De vader van Benjamin D. reageert erg aangeslagen op de feiten. "Een gevangenisstraf levert voor hem echt niets op. Dat hij nu in Antwerpen zit, zal hem echt niet helpen om van zijn problemen af te raken. Al tien jaar probeer ik met justitie te praten en documenten voor te leggen die aantonen dat hij problemen heeft, maar ik krijg geen gehoor. Hij moet verzorgd worden in een psychiatrie, niet in een gevangenis", klinkt het. Ook de straf van de politierechter kan hij heel moeilijk begrijpen. "Ik word er soms een beetje boos van. Ze moeten toch weten dat dit hem niet gaat helpen en dat er waarschijnlijk iets anders speelt."





In beroep tegen vonnis

De vader van Benjamin hoopt dat er toch nog een oplossing zal komen buiten de zware gevangenisstraf die zijn zoon nu gekregen heeft. D. zelf heeft zich na drie weken dus aangegeven bij de politie in Antwerpen. Waar hij al die tijd verbleef, is niet bekend. Hij werd meteen overgebracht naar de gevangenis, waar hij momenteel verblijft. Het parket van Dendermonde bevestigd ook dat de man werd aangehouden. Hij zou wel in beroep gaan tegen zijn vonnis, maar het is nog niet bekend wanneer dit zal behandeld worden.