Belsele Sportief houdt bingo-avond JVS

07 november 2018

21u38 0 Sint-Niklaas Op de vooravond van de jaarmarkt in Belsele organiseert de vereniging Belsele Sportief, organisator van wielerwedstrijden, zijn jaarlijkse bingo-avond.

Het is al de achttiende keer dat de grote bingo-avond plaatsvindt in Belsele. Dat gebeurt deze keer op vrijdag 9 november. Ter gelegenheid van de jaarmarkt organiseert Belsele Sportief deze bingo-avond in cultuurzaal De Kouter in de Koutermolenstraat 6 in Belsele. Die start om 19.30 uur, de toegang is gratis. “Naast de vele fantastische prijzen is de hoofdprijs een ballonvlucht. Deze bingowedstrijd is de traditionele startavond van het jaarmarktweekend in Belsele en kan op veel belangstelling rekenen. Iedereen is welkom!”, klinkt het. Info: www.belselesportief.be.