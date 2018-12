Bekende stemmen te gast voor ‘Lezen for Life’ in Centrum voor Basiseducatie JVS

13 december 2018

12u28 0 Sint-Niklaas Acteurs Pol Goossens, Michael Vroeman en Yemi Oduwale zijn maandag te gast in het Centrum voor Basiseducatie van Leerpunt Waas & Dender in Sint-Niklaas, waar ze ‘Lezen for Life’ organiseren.

In het kader van de Warmste Week organiseert het Centrum voor Basiseducatie op maandag 17 december ‘Lezen for Life’. De cursisten worden samen met vrienden en familie uitgenodigd om te komen luisteren naar verhalen die verteld worden door bekende Vlamingen. Daarvoor komen acteurs Michael Vroeman (Familie), Pol Goossens (Thuis) en Yemi Oduwale (Thuis) op bezoek in Sint-Niklaas, net als jeugdauteur Frank Pollet. Thuis-acteur Pol Goossens is tevens peter van de het Centrum voor Basiseducatie.

De voorleesavond voor het goede doel vindt plaats van 19 tot 21 uur, in het Leerpunt Waas & Dender in de Mercatorstraat 75 in Sint-Niklaas.