Bejaarde fietser botst tegen auto 07 juni 2018

Een 83-jarige vrouw uit Sint-Niklaas is woensdag gewond geraakt bij een ongeval met haar fiets. Ze verloor de controle over haar fiets in de Aerschotstraat en kwam terecht tegen een geparkeerd voertuig. De vrouw raakte lichtgewond en werd naar het ziekenhuis gebracht. (JVS)