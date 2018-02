Beeldengroep Frans Heirbaut wint Cultuurprijs 24 februari 2018

De veertiende Cultuurprijs van de stad Sint-Niklaas gaat dit jaar naar het beeldenpaar 'Johanna en Margaretha van Constantinopel 1217' van beeldhouwer Frans Heirbaut, een realisatie van Kunst in de Stad. Die bijzondere beelden kregen in het najaar een plaats op de Grote Markt. Het Reynaertgenootschap won in de categorie 'Culturele vereniging 2017', Kimberly Dhondt kreeg de prijs voor 'Culturele persoonlijkheid 2017' en Pianofest werd winnaar in de categorie 'Cultureel evenement 2017'. Voor het eerst werd er ook een 'carrièreprijs' uitgereikt. Die ging naar Dirk Van Driessche, die vorig jaar afscheid nam als directeur van het Cultuurcentrum. Het Massaspel 'Sinay 1798' van toneelkring Baudeloo Sinaai kreeg dan weer een uitzonderlijke vermelding in het kader van 800 jaar Sint-Niklaas en Sinaai. Er waren in totaal 48 voordrachten voor de cultuurprijzen, waaruit de Sint-Niklase cultuurraad moest kiezen. (JVS)