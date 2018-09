Bedrijf verhuurt opslagruimte in 70 zeecontainers JVS

04 september 2018

10u47 0 Sint-Niklaas Het bedrijf C2Store heeft in het Europark-Oost in Sint-Niklaas een opvallende opslaglocatie geopend. Daar heeft het een 70-tal zeecontainers naast en op elkaar gestapeld die gehuurd kunnen worden door particulieren, verenigingen en bedrijven.

C2Store pakt met een nieuw, 'self-storage' concept uit in het Europark-Oost 40C in Sint-Niklaas. "Uniek is enerzijds de opbouw van de constructie met een 70-tal zeevrachtcontainers en anderzijds de volledige afhandeling van de verhuur en bediening van de containers via een webshop. Het is een flexibele opslagruimte die volledig digitaal te bedienen is", schetsen zaakvoerders Paul Wouters en John Jansen, die met een oplossing willen komen voor de alsmaar toenemende verstedelijking. "Er is een sterk groeiende behoefte naar opslagoplossingen, zowel bij particulieren als bedrijven. Steeds meer mensen willen opnieuw in de stad wonen en daar is de beschikbare ruimte erg beperkt. We richten ons naar iedereen die kampt met plaatsgebrek en tijdelijk of permanent extra ruimte nodig heeft. Dat kunnen KMO’s met seizoensgebonden stock zijn, webshops met een grote voorraad of sportclubs en jeugdbewegingen met spel- en trainingsmateriaal. Maar ook particulieren met verhuisplannen, uitgebreide hobbyspullen, een oldtimer of een boot hebben opslagruimte nodig. Wie niet zomaar een atelier, garagebox, kelder, zolder of magazijn ter beschikking heeft, kan hier terecht."

Groot voordeel is de flexibiliteit van de zeecontainers. "Is er meer plaats nodig? Containers zijn eenvoudig te stapelen. De beveiligde opslagruimten zijn 7 op 7 dagen en 18 uur per dag beschikbaar. Een opslagruimte reserveren, kan eenvoudig en volledig online via de webshop www.c2store.be. Het duurt maar enkele muisklikken om de opslagruimte meteen in gebruik te nemen."

Prijzen? "Voor 160 euro heb je een standaard container met 33 m³ (of 14 m²) opslagruimte, verlucht en op de begane grond. De minimum huurperiode bedraagt één maand. Klanten kunnen hun auto of verhuiswagen voor de container parkeren om efficiënt te lossen en laden. Naast de aanwezigheid van een site manager en continue camerabewaking is elke opslagunit ook beveiligd door een bluetooth-gestuurd slot."

Toekomst

Momenteel bestaat de vestiging in Sint-Niklaas uit een gelijksvloerse opstelling. De mogelijkheid om containers te stapelen, laat toe om op korte termijn de capaciteit van de locatie sterk te verhogen. Bovendien heeft het nieuwe bedrijf grote plannen: "We hebben voor onze eerste locatie gekozen voor het Europark-Oost in Sint-Niklaas, maar gaan in de nabije toekomst extra vestigingen openen in zowel België als Nederland."