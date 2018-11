BBC krijgt nieuw leven als dancing Baia Gebouw krijgt grondige make-over en moet tegen half december open gaan Kristof Pieters

09 november 2018

16u18 80 Sint-Niklaas In een tijd dat de ene megadancing na de andere de deuren sluit, maakt Walter Vermeulen de omgekeerde beweging. Eind dit jaar heropent hij de deuren van de legendarische BBC onder de nieuwe naam Baia. “Dit was het Las Vegas van de Romeinen”, lacht Walter. “We hebben niet diezelfde ambitie, maar we voelen wel de nood aan een plek waar mensen zich kunnen ontspannen en eens uit de bol gaan.”

Walter Vermeulen (72), de dancingpaus van het Waasland, blijft dapper tegen de stroom invaren. Terwijl grote discotheken als Boccaccio de deuren sloten, gaat hij zijn legendarische dancing BBC heropenen. Het complex langs de Grote Baan werd in 1997 opgestart op de plaats waar voordien de Avant Garde, de Cadillac en de PMRC waren gevestigd. Vermeulen bouwde het helemaal om tot een moderne danstempel met drie zalen. Begin jaren 2000 was de tijd van de megadancings echter over haar hoogtepunt heen. Onder de naam Complex werd het nog af en toe verhuurd voor grote fuiven, maar de laatste jaren stond het gebouw te verkommeren.

Half december komt daar verandering in, want dan opent Baia de deuren. “We hebben de hele zaak een grondige make-over gegeven”, licht Vermeulen toe. “De naam Baia verwijst naar de gelijknamige Italiaanse stad, het groeide uit tot het hipste resort van het Romeinse rijk, zelfs Julius Caesar had er een stekje. Het was het Las Vegas van de Romeinen. Niet dat we hier die ambitie hebben, maar het zal wel een plek worden die niet alleen mensen uit de nabije omgeving aantrekt. We willen het groots aanpakken. Uit de reacties die we al hebben gekregen, kunnen we afleiden dat mensen echt snakken naar een zaak als deze.”

Richten op breder publiek

De danstempel heeft een capaciteit voor 1.500 bezoekers. Op de bovenverdieping komen er vip-boxen en er is ook een lounge. Baia zal bij de start enkel op vrijdagavond geopend zijn. In een latere fase volgt ook zaterdag. Op beide dagen zal wel een ander muziekgenre te horen zijn. Dat gaat van r&b tot house. “De echte hardcore gaan we hier niet meer draaien. We richten ons op een veel breder publiek.”

De beslissing om de zaak te heropenen nam Vermeulen nadat hij het succes zag van zijn zomerbar The Lakehouse in Stekene. “De party’s en de optredens, zoals dat van Boef, trokken een massa volk. Er is dus wel degelijk nog altijd nood aan een plek waar mensen eens uit de bol kunnen gaan. Daarom geloof ik in de slaagkansen van dit project. Voor het management ga ik trouwens met dezelfde mensen in zee als voor The Lakehouse. Sebastiaan Putteman en zijn team hebben een mooi concept uitgetekend voor Baia. Er zullen ook hier regelmatig optredens zijn van bekende namen.”

De vroegere vip-zaal op de bovenverdieping wordt een aparte zaak en heropent onder de naam The Attic. “De verbouwingswerken zijn nog volop bezig, maar tegen half december moet alles klaar zijn en willen we de deuren openen. We kunnen dan ook nog iets meepikken van de eindejaarsfeesten.”