Bart is beste Vlaamse fierljepper

02u28 0 Sint-Niklaas Bart Van Gasse (35) uit Sint-Niklaas mag zich Vlaams Kampioen Fierljeppen noemen. Hij veroverde de titel gisteren in Prosperpolder, met een sprong van 13,59 meter.

Het was al de vierde keer dat het jaarmarktcomité een kampioenschap fierljeppen organiseerde. Bij deze populaire sport, die afkomstig is uit Nederland, moet je met behulp van een polsstok over een gracht springen, en aan de overkant zo ver mogelijk in een zandbed landen. Met zes ploegen van telkens vier springers was het deelnemersveld iets kleiner dan bij vorige edities, maar dankzij het fraaie zomerweer waren er wel opvallend veel toeschouwers.





De plaatselijke vedetten van het Team Angeluus waren er al voor de vierde keer bij, en teamlid Bart Van Gasse lag al na twee ronden op voorsprong. Hij haalde de Vlaamse titel vier jaar geleden al eens binnen, maar kroonde zich intussen ook al drie opeenvolgende keren tot Belgisch Kampioen.





"Trainen? Doe ik niet", lacht Bart. "Ik doe welgeteld twee keer per jaar aan fierljeppen: één keer in Hamont-Achel voor het Belgisch Kampioenschap, en één keer in Prosperpolder voor de Vlaamse editie. Mijn grootste voordeel is wellicht dat ik ook een fervent klimmer ben, en net dat is essentieel om een verre sprong te maken. Je moet namelijk eerst zo hoog mogelijk op de polsstok klimmen."





Bij de vrouwen kroonde Karen De Ridder van team 'Boerenjaar 91' zicht tot Vlaams Kampioen met een sprong van 9,26 meter. (PKM)