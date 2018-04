Barman treedt op in Witte Molen 19 april 2018

Schlagerzanger Rudy Jones zal op vrijdag 20 april optreden in de cafetaria van sporthal De Witte Molen in Sint-Niklaas. Een bijzonder concert, want hij staat er elke dag vanaf 18 uur achter de bar. Voor Rudy is het de eerste keer dat hij zal optreden op de plek waar hij werkt. Het concert start om 20.30 uur en is gratis. Het gaat om een organisatie van basketbalclub Condors als afsluiter van het seizoen. Rudy Jones zal er nummers brengen met zangeres Sabine, onder meer uit zijn nieuwe cd die op 30 juni gelanceerd wordt.





Kaarten voor de show en cd-voorstelling in zaal Katholieke Kring kosten 22 euro en kunnen gereserveerd worden via 0498/81.77.77 of 0474/808.584 of via mail rudyverbeke@telenet.be (PKM)