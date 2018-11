Balls & Glory komt naar Sint-Niklaas Gehaktbalketen opent in Wase hoofdstad vijfde vestiging JVS

13 november 2018

18u03 0 Sint-Niklaas Balls & Glory opent in maart een nieuw restaurant in Sint-Niklaas. De populaire gehaktballen zullen worden geserveerd in een statig herenhuis in de Sacramentstraat, dat de komende maanden grondig zal worden gerenoveerd. Voor Wim Ballieu van Balls & Glory is Sint-Niklaas geen stap in het onbekende. “Ik ken de stad vrij goed. En het is de eerste stad waar alle puzzelstukjes meteen mooi in elkaar passen.”

Het concept van Balls & Glory van chef Wim Ballieu is intussen succesvol in Antwerpen, Gent, Brussel en Leuven. En daar komt binnenkort ook Sint-Niklaas bij. In het statig pand in de Sacramentstraat, waar ooit onder meer Villa d’Este, Vienna en The Studio zaten, neemt Balls & Glory in maart zijn intrek. Vanaf dan zullen in de Wase hoofdstad de populaire, ovengebakken gehaktballen te ontdekken zijn, die met de hand zijn gedraaid en beroemd zijn om de smaakvolle vulling, in combinatie met een klassieke stoemp of salade. “Ik kijk er echt naar uit om te openen in Sint-Niklaas. We hebben de ideale lokale partners gevonden én het perfecte pand. We willen hier met Balls & Glory nog uitdrukkelijker een warm en gezellig eetcafé inrichten. De toegankelijkheid willen we nog verder uitdiepen, onder meer met enkele lunchsuggesties. De typisch Belgische café-elementen zoals biertjes van de tap en zelfgemaakte limonades spelen een belangrijke rol, net zoals in onze andere vestigingen. We willen graag de vaste spot worden waar vrienden afspreken en waar het fijn is om regelmatig iets te gaan eten en te gaan lunchen.”

Puzzelstukjes

Balls & Glory gaat in Sint-Niklaas in zee met een zelfstandige uitbater. Dat zijn Kevin Verlaeckt en Johan Krijgsman, die zelf ook uit een culinaire familie komen. Vanaf januari gaat Wim Ballieu het team samenstellen en in de vestiging in Gent en Brussel opleiden, om in maart van start te kunnen gaan. Ondertussen is het bureau King George uit Sint-Niklaas ingeschakeld om het hele design uit te tekenen voor de nieuwe horecazaak. “Dat we in Sint-Niklaas belanden, is niet toevallig. We maken de keuze om samen te werken met lokale ondernemers als er ook een perfect pand is. Die combinatie zoeken we en die is er in Sint-Niklaas. Dit is ook de eerste stad waar die puzzelstukjes meteen zo mooi in elkaar passen. Ik ken de stad ook goed. We werken al langer samen met King George. Ik ben ook al lang fan van bloemsierkunstenaar Daniël Ost. Ik stop ook graag eens in deze stad als ik onderweg ben tussen Gent en Antwerpen. Ik vind dat Sint-Niklaas leeft en dat er alsmaar meer jonge mensen blijven hangen. Dat is ook heel belangrijk voor Balls & Glory, omdat we op een heel breed doelpubliek mikken. Ikzelf zal ook vaak in Sint-Niklaas aanwezig zijn, zeker in de opstartfase. Maar mensen komen naar Balls & Glory voor de ballen en de stoemp, niet om mijn gezicht te zien.”

“In dit pand zou ik kunnen wonen”

De komende maanden moet er nog veel gebeuren aan het pand waar Balls & Glory zich zal vestigen. “Er is nog gigantisch veel werk. Het is een pand dat opnieuw in ere moet hersteld worden, maar dat veel eer in zich heeft. Ik heb de geschiedenis van het gebouw al opgezocht. Ik ben er enorm door getriggerd. Dit gebouw heeft me overtuigd om naar Sint-Niklaas te komen. Het heeft heel veel klasse. We hebben een heel strakke, pure stijl, dat hier heel mooi tot zijn recht zal komen. Dit is eigenlijk een pand waarin ik zou kunnen wonen. Ik kan ergens binnenstappen en meteen voelen wat het kan worden. En het pand in Sint-Niklaas leek voor sommigen heel donker, maar ik weet nu al dat dit het lichtste restaurant wordt dat we hebben. Nogmaals, ik kijk er enorm naar uit om er in Sint-Niklaas aan te beginnen.”