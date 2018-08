Ballonvaarders van bij ons doen gooi naar wereldtitel STEVEN VLEGELS EN DAVID SPILDOOREN VERDEDIGEN DRIEKLEUR IN OOSTENRIJK JORIS VERGAUWEN

16 augustus 2018

02u28 0 Sint-Niklaas Het WK Ballonvaren vindt dit jaar plaats in Oostenrijk, waar het komende zaterdag begint. Onze driekleur zal er verdedigd worden door Steven Vlegels uit Sinaai en David Spildooren uit Sint-Niklaas. Zij zullen de strijd aangaan met de 105 beste ballonvaarders ter wereld.

Na het WK Voetbal, de Ronde van Frankrijk en de Europese kampioenschappen in Glasgow en Berlijn, begint dit weekend in Oostenrijk een wereldkampioenschap dat zich volledig in de lucht zal afspelen. De ballonsport krijgt zeker niet altijd evenveel aandacht, maar is daarom niet minder spectaculair en intrigerend. In het Oostenrijkse Groß-Siegharts verschijnen immers de 105 allerbeste ballonvaarders ter wereld aan de start.





Wat zo'n wedstrijd dan inhoudt? "De piloten krijgen per vlucht enkele opdrachten, die opgesteld worden op basis van de waargenomen en voorspelde wind", klinkt het. "Sturen kan je met een luchtballon niet, maar wind kan op verschillende hoogten wel een verschillende sterkte en richting hebben. Het is aan de piloten om, samen met de crew op de grond, op zoek te gaan naar de juiste windrichtingen en dus op die manier via een zigzaggende koers tot bij een bepaald doel te geraken. Daar moeten ze dan een 'marker' - een klein zakje zand - zo dicht mogelijk bij een kruis werpen. En zo zijn er verschillende opdrachten. De piloot die op het einde van de competitie de meeste punten heeft, wint."





Duizendste vlucht

Ons land vaardigt dit jaar twee Sint-Niklase ballonvaarders en hun teams af naar het WK Ballonvaren, oftewel het 23ste World Hot Air Balloon Championship. En dat zijn Steven Vlegels uit Sinaai en David Spildooren uit Sint-Niklaas. Vlegels is een routinier, die pas tien dagen geleden nog zijn duizendste ballonvlucht maakte. Hij werd ook al zes keer Belgisch kampioen ballonvaren. Zijn meest spraakmakende prestatie in een grote wedstrijd is zijn tweede plaats op de World Air Games in Dubai, in 2015. Die vierjaarlijkse World Air Games worden ook wel de Olympische Spelen voor de luchtsport genoemd. Vlegels neemt in Oostenrijk deel aan het WK met de ballon van het Kerel-bier, van de brouwerij van collega-ballonvaarder Philippe De Cock uit Tielrode.





De andere ballonvaarder die de Belgische eer verdedigt, is de 29-jarige David Spildooren uit Sint-Niklaas. Hij is één van dé grote talenten van de ballonsport in ons land, en wordt wedstrijd na wedstrijd beter. Dit jaar werd hij voor de eerste keer Belgisch kampioen en ook de laatste drie wedstrijden waar hij aan deelnam, schreef hij op zijn naam. Het gaat onder meer om de 'Coupe d'Europe d'Espoir' in het Franse Cenon-sur-Vienne, twee weken geleden. Op het Europees kampioenschap vorig jaar moest hij maar nipt de duimen leggen voor de Zwitser Stefan Zeberli. Mogelijk kan Spildooren - die in het dagelijkse leven lijnpiloot is bij Brussels Airlines - in Oostenrijk dus verrassen. Al moet hij dan wel de Amerikaan Rhett Heartsill, die er zijn titel verdedigt, achter zich laten.





Het WK eindigt op zondag 26 augustus. Beide Belgische ballonvaarders zullen dus net op tijd terug zijn voor de Vredefeesten, de hoogmis van de ballonvaart in Sint-Niklaas. Meer informatie op www.balloonworlds2018.at.