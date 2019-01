Bakkersvrouw jaagt inbrekers buiten (VIDEO) “Nog nooit iemand zo snel zien wegrennen” Kristof Pieters

29 januari 2019

17u24 7 Sint-Niklaas Meestal zijn het dieven die een bewoner de stuipen op het lijf jagen maar dinsdagochtend waren de rollen voor één keer omgedraaid. Ann Geerinck was nog wakker toen ze het belletje hoorde van de deur van haar bakkerij. Toen ze poolshoogte ging nemen, hadden de dieven nog niks in de gaten. “Ik heb toen vanuit het deurgat eens enorm hard geroepen”, getuigt de bakkersvrouw. “Die mannen schrokken zich een bult. Nog nooit heb ik iemand zo snel zien weghollen.”

De diefstal in de bakkerij in de Driegaaienstraat in Sint-Niklaas gebeurde iets voor 3 uur dinsdagochtend. Ann Geerinck zat nog in haar zetel televisie te kijken toen ze plots het belletje hoorde van de winkeldeur. “Ik dacht eigenlijk niet meteen aan een inbraak”, vertelt ze. “Sommige leveranciers hebben een sleutel van de winkel. Ik hoorde de deur echter een paar keer open en dicht gaan en dat vond ik wel verdacht. Op dat moment was het buiten nogal hevig aan het waaien. Op televisie was ik net een spannende detectivereeks aan het volgen. Ik ben stilletjes opgestaan en gaan kijken door het deurgat van de winkelruimte. Op anderhalve meter zag ik twee mannen in de bakkerij staan. Ik kon hen zien door het licht dat van buiten naar binnen scheen maar zelf stond ik een donker deurgat. Ze hadden niet in de gaten dat ik er stond. Ik heb dan luid geroepen wat ze hier te zoeken hadden. Die twee schrokken zich natuurlijk een bult. Ik heb nog nooit zo snel iemand zien wegrennen. Achteraf bekeken was het eigenlijk wel een grappige situatie maar ik ben wel blij dat ik hen heb kunnen doen verschieten en niet omgekeerd. Voor hetzelfde geld lag ik immers in mijn zetel te slapen en stonden de twee plots voor mij. Dan had ik de schrik van mijn leven beleefd.”

De hele inbraak werd door bewakingscamera’s gefilmd. “Ik heb de bakkerij in 1985 overgenomen van mijn ouders die hier al sinds de jaren zeventig actief waren en nooit eerder is er een diefstal gebeurd”, vervolgt Ann. “Vorig jaar kreeg ik echter een bang voorgevoel nadat er een collega-bakker in Sint-Niklaas overvallen was. Ik heb toen camerabewaking laten installeren, vier exemplaren buiten en twee binnen. De camera buiten hebben ze wel onklaar gemaakt. Op de beelden is te zien hoe de camera plots wordt weggedraaid. Ik denk dat er wellicht een derde medeplichtige buiten op de uitkijk stond. Echt professioneel waren de dieven niet. Ze hebben een half uur lang met een koevoet staan prutsen aan de voordeur om ze open te krijgen. Bovendien viel er niks te rapen. Als ik ze niet betrapt had, hadden ze wellicht ook geen buit kunnen maken. De kassa wordt elke dag leeggemaakt en verder ligt er in de winkel niks waardevol. Je ziet trouwens op de camerabeelden van binnen dat ze wat rondlopen in de winkel maar niet weten wat doen.”

Ann Geerinck stond dinsdag al terug achter de toonbank. “Het was even schrikken natuurlijk maar ik denk dat de dieven veel harder geschrokken zijn dan mij”, lacht ze. “De politie was snel ter plaatse maar heeft in de buurt geen spoor meer gevonden van de daders. Op de parking voor de winkel stond alleszins geen vluchtwagen klaar maar die kan ergens anders hebben gestaan. Jammer genoeg droegen ze handschoenen en waren ze gemaskerd met skibrillen. De beelden zullen dus wellicht niet voor opheldering zorgen. Voor de schade zal ik dus helaas zelf moeten opdraaien.”