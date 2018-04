Baby naar ziekenhuis na botsing 23 april 2018

Op de parking van supermarkt Colruyt in de Smisstraat in Sint-Niklaas kwamen zaterdag twee personenwagens met elkaar in aanrijding. In één van de auto's zat een vrouw met een elf maanden oude baby. Die werd naar het ziekenhuis overgebracht voor een check-up maar bleek gelukkig ongedeerd.





(PKM)