AZ Nikolaas verhoogt ereloonsupplementen 06 juli 2018

02u27 0 Sint-Niklaas Wie een éénpersoonskamer wil in het AZ Nikolaas, zal daar voortaan meer voor moeten betalen. Het ziekenhuis verhoogt namelijk de ereloonsupplementen van 110 tot maximaal 150 procent.

"De financiële bewegingsruimte van de ziekenhuizen wordt alsmaar kleiner", klinkt het bij de directie van het AZ Nikolaas. "Er wordt bespaard, gereorganiseerd en er komen steeds minder middelen van de hogere overheid terwijl de productiviteit omhoog moet. Tegelijkertijd wordt door diezelfde overheid de lat op het vlak van patiëntveiligheid en zorgkwaliteit steeds hoger gelegd. Voor nieuwe initiatieven of innovatieve projecten is er al helemaal geen ruimte meer."





De raad van bestuur van het AZ Nikolaas besliste daarom het maximumpercentage voor de ereloonsupplementen op eenpersoonskamers in het ziekenhuis aan te passen naar 150%. De inkomsten hiervan komen in hoofdzaak terecht in het medisch beleidsfonds, opgericht met als doel om de financiering van innovatieve medische investeringen en het toekomstige patiëntendossier mogelijk te maken. De Ziekenfondsen reageren verontwaardigd. Volgens CM Waas en Dender is er namelijk een nationaal akkoord om geen verhogingen door te voeren van ereloonsupplementen tot eind 2019. Volgens het AZ Nikolaas gaat het maar om een beperkt aantal patiënten, namelijk 3,8%, dat kiest voor een éénpersoonskamer. AZ Nikolaas raamt de inkomsten van de verhoging op zo'n 2 miljoen euro op een omzet van 280 miljoen euro.





(PKM)