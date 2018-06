AZ Nikolaas verdedigt petitie NMR in Vlaams parlement 06 juni 2018

02u55 0

Het AZ Nikolaas grijpt vandaag in het Vlaams parlement de kans om haar eis voor een extra NMR-toestel kracht bij te zetten. Professor Herman Nys, voorzitter van de raad van bestuur van het AZ, geeft vanmorgen toelichting in de commissie Volksgezondheid van het Vlaams parlement, waar hij wordt bijgestaan door Naïm Jerjir, dokter Medische en Moleculaire Beeldvorming in AZ Nikolaas. Het Wase ziekenhuis dwong deze interventie in het Vlaams parlement zélf af, door voldoende handtekeningen te verzamelen om een verzoekschrift in te dienen en hun standpunt op dat politieke niveau te gaan verduidelijken. Eind september 2016 al vroeg AZ Nikolaas met 'De Nacht van de NMR' op ludieke wijze aandacht voor het tekort aan NMR-capaciteit in de regio Waasland. Tegelijkertijd werd een petitie opgestart waarmee al meer dan 20.000 handtekeningen werden verzameld. Eind april diende AZ Nikolaas vervolgens zowel bij het federaal als het Vlaams parlement een verzoekschrift in tot het plannen en toekennen van een tweede NMR-toestel. De zitting vandaag in het parlement start om 9.30 uur en is te volgen via de website en het YouTube-kanaal van het Vlaams parlement. (JVS)