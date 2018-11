Avond van de Economie: stad bekroont Welp, Brouwerij Verhofstede en OM Collective JVS

23 november 2018

09u34 0 Sint-Niklaas Op de vijfde Avond van de Economie in De Casino in Sint-Niklaas heeft de stad opnieuw drie ondernemers bekroond. Kinderkledingzaak Welp uit de Stationsstraat is ‘Starter van het jaar’, Brouwerij Verhofstede uit Nieuwkerken mag zich ‘Retailer van het jaar’ noemen en OMCollective, gevestigd op het Stationsplein, werd gelauwerd als ‘Bedrijf van het jaar’.

Voor het vijfde jaar op rij organiseerden de stad en het Centrummanagement gisteren de Avond van de Economie. Dat netwerkevenement voor lokale ondernemers groeide de voorbije jaren uit tot een vaste waarde. “En daar ben ik best trots op”, zei afscheidnemend schepen voor Lokale Economie Carl Hanssens (N-VA), die vanaf januari die bevoegdheid doorgeeft aan de nieuwe schepen Ine Somers (Open Vld). “Jaar na jaar zagen we het aantal deelnemers toenemen: van 140 deelnemers in 2014 naar 240 aanwezigen dit jaar. Dat engagement bewijst dat er veel leeft in de lokale ondernemerswereld.”

Zoals elk jaar werd ook een gastspreker uitgenodigd. Dat was deze keer Wim Ballieu, bezieler en zaakvoerder van horecaketen Balls & Glory, die zijn kijk op het ondernemerschap gaf. Zoals bekend opent hij in maart een vestiging van Balls & Glory in Sint-Niklaas.

Stadsprijzen

Op de Avond van de Economie worden telkens ook drie stadsprijzen uitgereikt aan lokale spelers die zich het voorbije jaar op een bijzondere manier hebben onderscheiden. De genomineerden werden door een jury met een vertegenwoordiging van belangenorganisaties als Voka, Unizo en Horeca Vlaanderen, de banksector en deskundigen uit de stedelijke administratie beoordeeld.

De prijs van ‘Starter van het jaar’ gaat naar Welp, de kinderkledingzaak van Evelyne Van Bogaert en tot voor kort ook Joke De Lille in de Stationsstraat. Beide dames zijn ook de bezielers van de Bonte Fabriek, de beurs die ondertussen haar 13e editie achter de rug heeft.

De ‘Retailer van het jaar’ is Brouwerij Verhofstede uit Nieuwkerken. Dit familiebedrijf gaat al drie generaties mee. In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wordt in deze brouwerij geen bier meer geproduceerd, maar sinds 1967 enkel nog likeur gestookt. Met hun vernieuwde huisstijl slagen ze er in om hun producten op een aantrekkelijke manier te presenteren en tegelijkertijd de authenticiteit te vrijwaren, wat de jury erg kon bekoren, net als hun engagement op heel wat lokale evenementen.

En tot slot werd OMCollective op het Stationsplein uitgeroepen tot ‘Bedrijf van het jaar’. Het online marketingbureau van Michel De Baer en Pieter Verbeke kreeg onlangs ook al de Unizo-award voor ‘Oost-Vlaamse KMO van het jaar’.