Automobilisten onder invloed betrapt 22 mei 2018

De politie van Sint-Niklaas heeft van zaterdag 20 uur tot zondag 4 uur een controle gehouden op drugs en alcohol in het verkeer. In totaal werden 295 bestuurders gecontroleerd op alcohol in de Bellestraat, Prins Boudewijnlaan en Parklaan. Elf automobilisten waren onder invloed, waarvan zes in de alarmfase en vijf positief. Eén bestuurder had 1,75 promille alcohol in het bloed en moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor vijftien dagen. Hetzelfde gebeurde voor twee bestuurders die een positieve drugstest afleverden. Eén chauffeur moest ook zijn rijbewijs inleveren voor vijftien dagen omdat de agenten sporen van alcohol vaststelden, maar de bestuurder een bloedafname weigerde. (PKM)