Autobestuurder crasht tegen gevel

Een 19-jarige man uit Sint-Niklaas verloor in de nacht van donderdag op vrijdag rond 0.30 uur de controle over het stuur in de Hoveniersstraat. De auto begon te slippen en kwam uiteindelijk tot stilstand tegen een gevel. De man werd naar het ziekenhuis gebracht, maar raakte niet gewond. (JVS)