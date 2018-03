Auto Wegen & Verkeer brandt uit 31 maart 2018

In de Koningin Astridlaan in Sint-Niklaas is gisterenochtend rond 11.15 uur een wagen van het Agentschap Wegen & Verkeer volledig uitgebrand. De wagen stond ter hoogte van het Waasland Shopping Center. De brandweerpost Sint-Niklaas kwam ter plaatse met een autopomp en tankwagen. Het vuur dreigde over te slaan op het struikgewas, maar dit kon voorkomen worden. De brand was na aankomst van de hulpdiensten snel onder controle maar het voertuig is wel volledig verloren. De bestuurder kon zich tijdig uit de voeten maken, maar werd wel overgebracht naar het ziekenhuis ter controle voor rookintoxicatie. De oorzaak is wellicht een technisch defect (PKM)