Auto vat vuur 28 maart 2018

02u51 0

De politie en brandweer zijn gisterochtend moeten tussenkomen in een voertuigbrand langs de Vleeshouwersstraat. De motor van een auto had vuur gevat. Een omstander had het vuur al geblust. Niemand raakte gewond. De auto moest worden getakeld. (PKM)