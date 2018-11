Auto vat vuur vlak na thuiskomst Kristof Pieters

11 november 2018

12u26 0

In de Oude Molenstraat in Sint-Niklaas vatte een auto vrijdagavond rond 23 uur vuur nadat de chauffeur net was thuisgekomen. De bestuurder zag rook vanonder de motorkap komen. Toen de kap werd geopend, was er een kleine vlam. De chauffeur kon het vuur zelf blussen voor de brandweer arriveerde. De oorzaak is vermoedelijk een kortsluiting aan de batterij.