Auto’s slippen op oliespoor op westelijke tangent Kristof Pieters

12 november 2018

16u25 7

De brandweerpost Sint-Niklaas werd maandag rond 15 uur opgeroepen voor het opkuisen van een oliespoor op het rondpunt aan de westelijke tangent. Hierop waren al meerdere voertuigen geslipt en in de berm beland. Bij nazicht en het volgen van het oliespoor bleek dat dit veel uitgebreider was dan eerst gedacht. De brandweer had de handen vol met de opkuis en moest uiteindelijk in de Lijkveldestraat in Sint-Pauwels starten met het schoonspuiten van de rijbaan.