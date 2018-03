Auto rijdt fietser aan 12 maart 2018

02u33 0

In de Breedstraat in Sint-Niklaas werd vrijdagavond om 17.45 uur een 51-jarige fietser aangereden door een auto.





De bestuurder had de fietser niet opgemerkt toen hij met zijn wagen achterwaarts van een oprit reed. Het slachtoffer werd voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. (JVS)