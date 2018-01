Auto over de kop 02u57 0

Een 45-jarige vrouw uit Kruibeke raakte gisterenmiddag rond 14.50 uur de controle kwijt over haar voertuig op de Prins Alexanderlaan richting centrum. Haar voertuig raakte rechts van de rijbaan een verlichtingspaal en ging vervolgens over de kop. De brandweer moest de vrouw bevrijden, de brokstukken opruimen en een loshangend deel van de verlichtingspaal verwijderen. De vrouw werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. Er was geen ander voertuig betrokken in het ongeval. (PKM)