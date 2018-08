Auto over de kop bij ongeval op kruispunt 08 augustus 2018

02u46 0

Op het kruispunt van Belseledorp, Sint-Andriesstraat en Hulstendreef in Belsele is dinsdagmiddag een auto over de kop gegaan bij een verkeersongeval. De auto, met aan boord drie personen, kwam uit de Sint-Andriesstraat en wilde de Hulstendreef inrijden. Op het kruispunt werd de auto in de flank gegrepen door een wagen die uit Belseledorp kwam.





Door de botsing ging de aangereden wagen over de kop. Eén van de drie jonge inzittenden liep verwondingen op en werd overgebracht naar het ziekenhuis. De twee andere inzittenden en een passagier uit de aanrijdende wagen verkeerden in lichte shock. Beide wagens geraakten zwaar beschadigd. Het kruispunt was een tijdje in alle richtingen afgesloten voor het verkeer. (JVS)