Auto met nieuwe motor gaat in vlammen op 14 juli 2018

Op de N16 in Sint-Niklaas is gisterenmiddag een auto deels uitgebrand.





Omstreeks 11.45 uur reed de bestuurder met zijn Renault richting Temse. Net voorbij het verkeerslicht aan de Puitvoetstraat merkte hij op dat de wagen plots begon te roken. Hij zette zich aan de kant, waarop het voertuig vuur vatte. Een bluspoging met een poederblusser bracht maar weinig soelaas. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse en kon verhinderen dat de wagen volledig uitbrandde. Toch liep de wagen zware schade op. Pas enkele dagen geleden werd de motor van de wagen vervangen. Mogelijk ligt dat bij de oorzaak van de brand.





De bestuurder, een jongeman, bleef wel ongedeerd. (PKM)