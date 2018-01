Auto knalt tegen gevel van appartement 02u43 0 Foto Kristof Pieters De bestuurder verloor de controle over zijn wagen en knalde tegen een appartementsgebouw waar een gat in de muur ontstond. Sint-Niklaas In de nacht van donderdag op vrijdag werd de Hoveniersstraat in Sint-Niklaas opgeschrikt door een luide knal.

Een jonge bestuurder die in de Hoveniersstraat reed, komende uit de richting van de Nieuwstraat, verloor ter hoogte van het kruispunt met het Hendrik Heymanplein met hoge snelheid de controle over zijn stuur. De wagen slipte vijftig meter ver en knalde tegen de gevel van een flatgebouw op de hoek van de Hoveniersstraat en de Baron D'hanisstraat. De inzittenden bleven ongedeerd, maar hun wagen raakte vooraan flink beschadigd. Ook de gevel liep schade op met een gat in de muur. De brandweer kwam ter plaatse om het dicht te maken met een houten plaat. Door het ongeval was de Hoveniersstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer. (PKM)