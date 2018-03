Auto knalt op betonnen paal na aanrijding 05 maart 2018

In de Heihoekstraat in Nieuwkerken is een 65-jarige man zaterdagmiddag gewond geraakt toen hij in een bocht met zijn Nissan Juke tegen een betonnen paaltje reed. Dit gebeurde na een lichte aanrijding met een Peugeot Partner, bestuurd door een 39-jarige vrouw, die uit de tegenovergestelde richting kwam. De twee wagens raakten elkaar met de spiegels. Door het schrikken van de aanrijding, verloor de bestuurder van de Nissan de controle over zijn wagen en reed hij 100 meter verder te pletter op een betonnen paal in een bocht. De man werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken op te kuisen. Door het ongeval was er tijdelijk hinder. (PKM)