Auto in beslag genomen 16 juni 2018

Een 39-jarige man uit Sint-Niklaas in de Ankerstraat die gisterochtend rond 2.50 uur gecontroleerd werd tijdens een zomerBOB-actie, bleek dronken te rijden. Omdat hij niet over een rijbewijs beschikte, nam de politie zijn auto gerechtelijk in beslag. (PKM)