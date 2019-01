Auto crasht in gracht naast afrit E17: twee gewonden Kristof Pieters

11 januari 2019

00u49 0

Een koppel is donderdagavond gewond geraakt bij een ongeval op de E17 richting Gent in Sint-Niklaas. De bestuurder van een BMW nam de afrit Sint-Niklaas-West richting N41, maar op de afrit zelf week de wagen om ongekende reden plots bruusk naar links uit. Daarbij crashte de wagen in de gracht tussen de snelweg en de afrit. De hulpdiensten moesten beide inzittenden uit de auto bevrijden. Ze werden met verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het ongeval zorgde voor verkeershinder aan de drukke afrit van de snelweg.