Auto belandt op zijn dak in de gracht in Tuinlaan Kristof Pieters

03 februari 2019

12u07 0

Op het gladde wegdek van de Tuinlaan in Belsele gebeurde zondagochtend iets voor 10 uur een spectaculair verkeersongeval. Een Toyota Yaris ging er aan het slippen, belandde in de gracht en kwam vervolgens op zijn dak tot stilstand. Buurtbewoners alarmeerden de hulpdiensten die snel ter plaatse waren. De bestuurster van de wagen werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis van Sint-Niklaas. Volgens omwonenden is het niet de eerste keer dat op deze locatie een voertuig de gracht induikt. De brandweer van Sint-Niklaas kwam ter plaatse om de brokstukken te ruimen en de rijbaan schoon te maken.