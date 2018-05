Auto belandt op dak 11 mei 2018

In de Hoogstraat in Sint-Niklaas is een bestuurster woensdagavond om 17.17 uur lichtgewond geraakt bij een ongeval. Bij het kruisen raakte de 43-jarige P.I. uit Sint-Niklaas met de rechtervoorzijde van haar auto een verlichtingspaal. Ze verloor hierdoor de controle over het stuur en de wagen belandde op het dak. De vrouw werd licht gewond. De bestuurder van de andere wagen, de 38-jarige D.S.L. uit Stekene bleef ongedeerd. Eandis kwam ter plaatse om de schade aan de elektriciteitspaal te herstellen. (PKM)