Assistentiewoningen De Weverij geopend 09 maart 2018

Op het nieuwe woonerf De Weverij in Sint-Niklaas zijn de vijftig erkende assistentiewoningen gisteren officieel geopend. Die zijn speciaal ontworpen en ingericht voor senioren die zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. De assistentiewoningen worden uitgebaat door beheersinstantie Comfort Assist, een samenwerking tussen Assist en ontwikkelaar Cores Development. Er wordt ook nauw samengewerkt met het buurtbedrijf Drietakt en lokale zorgverstrekkers. De assistentiewoningen maken deel uit van het nieuwe woonerf tussen de Antwerpse Steenweg en Lindenstraat, dat focust op 'intergenerationeel wonen'. Er komen budgetvriendelijke appartementen, eengezinswoningen én dus ook deze erkende assistentiewoningen. "Wij vinden niet dat mensen met specifieke woonbehoeften, zoals 65-plussers, in een geïsoleerde woongemeenschap ondergebracht moeten worden. Naast comfort en veiligheid is ook de sociale netwerkvorming zeer belangrijk voor senioren", aldus Sophie Deprez van Cores Development. Vanaf 28 maart kunnen de eerste senioren er hun intrek nemen. (JVS)