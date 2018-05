Asbeststort brengt SVK voor rechtbank OOK ZAAKVOERDER WALTER VERHAERT GEDAGVAARD NELE DOOMS

19 mei 2018

02u43 0 Sint-Niklaas Na al heel wat heisa rond bouwmaterialenbedrijf SVK uit Sint-Niklaas, is er nu ook een proces. De firma en zaakvoerder Walter Verhaert staan terecht voor een resem inbreuken wegens onzorgvuldig omspringen met asbestafval. Er hangt hen elk een boete van 8.000 euro boven het hoofd.

Walter Verhaert, zaakvoerder van SVK, was niet te bespeuren in de rechtbank voor zijn proces. In de plaats stonden wel drie advocaten paraat om hem en zijn bedrijf te vertegenwoordigden. De twee zijn gedagvaard voor een resem inbreuken op de welzijnswetgeving, in het kader van het asbeststort in de Langhalsbeekstraat. Nadat een actiecomité een filmpje over het stort overmaakte aan de media, startte de arbeidsauditeur een onderzoek.





Resem inbreuken

"Verhaert en de firma Scheerders-Van Kerchove maakten zich schuldig aan ernstige nalatigheid bij de verwerking van asbestafval", zei de arbeidsauditeur tijdens het proces. "Werknemers werden daarbij bewust blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Het bedrijf is één van de weinige die een vergunning voor verwerking van asbestafval kreeg en dat houdt een zeker vertrouwen in. Dat is flink beschaamd door nonchalant om te springen met het asbestafval."





De arbeidsauditeur baseert zich onder andere op de videobeelden. "Afval in grote zakken wordt gewoon met een kraan omhoog getild, zodat zakken scheuren en stof rond dwarrelt", klonk het. "Dan wordt het samenperst. Allemaal zonder dat het afval bevochtigd wordt om verspreiding van asbestvezels tegen te gaan. De aanwezige werknemer draagt geen beschermkledij. De opsomming inbreuken liegt er niet om: er is geen toezicht of controle op het stort, er is geen jaarlijkse opleiding voor het personeel, geen signalisatie rond de gevaren van asbest en geen risico-analyse."





Vrijspraak vragen

Toch vragen zowel Verhaert als SVK de vrijspraak. Hun advocaten overliepen alle inbreuken en weerlegden die als 'niet bewezen'. "Zelfs de videobeelden zijn wazig en vanop grote afstand gefilmd. Het gaat om een momentopname. Er valt zelfs niet zeker te zeggen dat het op dat ogenblik om asbestafval ging. Personeel kreeg overigens wel info en instructies, in kader van preventiemaatregelen."





Het actiecomité dat het afvalstort van SVK weg wil, woonde het proces bij. "We wilden ons burgerlijke partij stellen, maar dan moeten we rechtstreekse schade bij omwonenden door het bedrijf aantonen en dat is heel moeilijk te bewijzen", zegt Jef Maes. "We hopen dat de rechter toch een principiële veroordeling uitspreekt. Het asbeststort is momenteel niet meer actief, maar we willen graag de stopzetting van het volledige afvalstort."





Vonnis op 15 juni.