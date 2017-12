Asbeststort binnenkort weer open 'ASBESTSTORT DICHT' PLANT ACTIES NA WENDING DEPUTATIE JORIS VERGAUWEN

02u33 27 Joris Vergauwen Het actiecomité Asbeststort Dicht reed eind oktober nog naar de provinciegouverneur in Gent, maar is nu zwaar ontgoocheld over de beslissing van de deputatie. Sint-Niklaas De provincie heeft twee gezichten getoond in het asbestdossier in Sint-Niklaas. Het startte enerzijds de procedure op voor het opheffen van de milieuvergunning voor de asbeststortplaats, maar tegelijkertijd paste het ook de vergunningsvoorwaarden aan waardoor de stortplaats binnenkort weer kan openen. Het actiecomité Asbeststort Dicht roept de bevolking op "om zich niet neer te leggen bij deze roekeloze beslissing".

De deputatie van Oost-Vlaanderen kreeg de voorbije zomer twee vragen vanuit Sint-Niklaas voorgeschoteld over het asbeststort. Eerst vroeg het Sint-Niklase schepencollege om een verstrenging van de vergunningsvoorwaarden, daarna sloot datzelfde schepencollege zich aan bij het verzoek van het actiecomité Asbeststort Dicht om de stortplaats te sluiten.





Eind november besliste de deputatie om de procedure op te starten voor de opheffing van de milieuvergunning. Tegelijkertijd ging de deputatie ook over tot een verstrenging van de voorwaarden, waarmee het SVK de kans geeft om binnenkort weer asbest te storten. Het geeft allerminst blijk van het voeren van een duidelijk beleid, vindt de actiegroep Asbeststort Dicht.





"De asbestlobby bestaat dus nog", klinkt het.





Joris Vergauwen De asbeststortplaats van SVK vanuit de lucht.

Onwaarschijnlijk

"Dit wil zeggen dat de deputatie besloten heeft dat het storten van asbestafval op deze locatie veilig kan, als aan alle voorwaarden wordt voldaan. Binnen enkele maanden hierop terugkomen, in de procedure tot opheffing van de milieuvergunning, wordt dan heel onwaarschijnlijk. De opgelegde voorwaarden zijn ook totaal onvoldoende en veranderen niks. Camions met asbestafval moeten zich aanbieden bij SVK via de Langhalsbeekstraat en niet meer langs het Westerplein. Alsof asbestdeeltjes zich aan een stratenplan houden. Daarnaast moet SVK de aanbieders 'aanraden' het afval in 'bigbags' te vervoeren. Dit was tot hiertoe verplicht, dit is dus zelfs een afzwakking van de huidige regelgeving. Ook moet het bedrijf zelf een jaarlijkse luchtmeetcampagne organiseren. Van belangenvermenging gesproken!"





Basisscholen

Volgens het actiecomité wordt aan de kern van het veiligheidsprobleem niet geraakt. "Het stort blijft op 100 meter liggen van een woonwijk en SVK zal verder, bij het lossen van het asbest, het afval mogen verdichten, zodat de zakken breken en asbestvezels in de lucht kunnen komen. Alle specialisten in de asbestproblematiek vinden het onverantwoord om dit toe te laten op die locatie, waar binnen een straal van 500 meter zo'n drieduizend mensen wonen en ook twee basisscholen zijn gevestigd."





Bezwaar

Gedeputeerde voor Milieubeleid Jozef Dauwe (CD&V) stelt dat er nog bezwaar mogelijk is tegen de beslissing. "Als er een bezwaar wordt ingediend, wordt de procedure hernomen." Het actiecomité roept de provincie echter op om snel werk te maken van het opheffen van de vergunning en plant nieuwe acties. "We roepen ook de bevolking van Sint-Niklaas op om zich niet neer te leggen bij deze roekeloze beslissing van de deputatie. We gaan ook juridische stappen ondernemen om tot een definitieve sluiting te komen."