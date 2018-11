Arsenal speelt benefietshow voor Kinderkankerfonds in De Casino JVS

14 november 2018

15u34 0 Sint-Niklaas De Belgische topband Arsenal speelt speciaal voor het Kinderkankerfonds een exclusieve benefietshow in concertzaal De Casino in Sint-Niklaas. Dat concert staat in het teken van De Warmste Week van Studio Brussel.

Het benefietconcert vindt plaats op vrijdag 30 november. De ticketverkoop start vrijdag 16 november. De ticketinkomsten voor deze speciale show van Arsenal worden gedoneerd aan het Kinderkankerfonds. Daarnaast schenkt De Casino ook een deel van de drankinkomsten weg.

De band Arsenal heeft een unieke sound, met een mix van wereldmuziek, elektronica en pop, en is gekend met hits als ‘Mr. Doorman’, ‘Estupendo’, ‘Saudade Pt.2’ of recenter werk zoals ‘Melvin’ en ‘Black Mountain (Beautiful Love)’. Ook het nieuwe album ‘In the Rush of Shaking Shoulders’ staat vol met broeierige songs en Afrikaanse ritmes. Na de show van Arsenal in De Casino volgt nog een afterparty met dj Gunther Geerinck.

Tickets kosten 35 euro en zijn beschikbaar vanaf vrijdag 16 november om 11 uur via www.decasino.be.