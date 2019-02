Appartementsgebouw ontruimd na brandje in flat Kristof Pieters

19 februari 2019

13u02 0 Sint-Niklaas In een klein appartementsgebouw aan de Pastoor Stepmanlaan in Nieuwkerken brak in de nacht van maandag op dinsdag brand uit in een flat op de eerste verdieping.

Het waren buren die omstreeks 3.30 uur een rookmelder bij hun buurman hoorden afgaan. Toen ze poolshoogte gingen nemen hing de gang reeds vol rook. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse. Op dat moment was er al een hevige rookontwikkeling, maar van de bewoner van het appartement was geen spoor meer te bekennen. Niet veel later, nog tijdens de bluswerkzaamheden, kwam de man toe. De politie bracht hem voor verhoor over naar het politiekantoor over. De oorzaak van de brand bleek uiteindelijk accidenteel te zijn. Het vuur ontstond in de omgeving van het bed in de slaapkamer. De schade bleef beperkt tot het getroffen appartement. De bewoners van de andere flats konden na een uurtje terug naar binnen. Er vielen geen gewonden.