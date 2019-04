Appartementsblok geëvacueerd voor... waterdamp Kristof Pieters

03 april 2019

17u34 0 Sint-Niklaas Groot alarm woensdagmiddag toen iemand een ‘rookontwikkeling’ opmerkte boven een appartementsgebouw op het Stationsplein. Bij controle bleek het echter te gaan om water dat verdampte.

Het was een bewoner van het Stationsplein in Sint-Niklaas die woensdag kort voor het middaguur een ‘rookontwikkeling’ opmerkte boven het appartementsgebouw. De brandweer snelde ter plaatse terwijl enkele tientallen bewoners uit het vijf verdiepingen tellende gebouw geëvacueerd werd. Al snel werd duidelijk dat er gelukkig niks ernstigs aan de hand was. De ‘rook’ bleek slechts waterdamp te zijn, veroorzaakt door de warmte van de lentezon die het water van een regenbui kort voordien verdampte. De bewoners konden snel weer naar binnen en de brandweer mocht onverrichtter zake terugkeren naar de kazerne.