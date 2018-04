Appartement verwoest na zware brand DESKUNDIGE STELT TWEE BRANDHAARDEN VAST EIGENAAR FLAT SPOORLOOS KRISTOF PIETERS

02u56 0 Sint-Niklaas In een appartementsgebouw op de Antwerpse Steenweg heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een zware brand gewoed. Een branddeskundige stelde nadien vast dat er op twee plaatsen brand was gesticht.

De brand ontstond dinsdagnacht kort voor middernacht in een klein complex van een zestal studio's en appartementen op de Antwerpse Steenweg. Het vuur woedde in het appartement op het gelijkvloers. De bewoner van de getroffen flat was op dat moment niet thuis. Eén van de buren had de rookgeur waargenomen en was de andere bewoners gaan verwittigen. Korte tijd later gingen de rookmelders af en verspreidde rook zich naar de hoger gelegen appartementen.





"We wonen op de bovenste verdieping en zijn wakker gemaakt door een buur die op de deur stond te bonken", vertelt Berinna Franck. "In de traphal hing op dat moment al een dichte rook. Mijn partner is samen met de buurman naar beneden gelopen met een emmer water. Ze vonden een vuurhaard aan de kelderdeur op het gelijkvloers, waar een zak met oude kleren stond. Het vuur was al te hevig om te blussen. Nadien bleek dat er ook in de flat op het gelijkvloers een brand woedde. We hoorden een explosie, wellicht van een gasfles, en zijn vervolgens naar buiten gelopen. Kort nadien arriveerde de brandweer."





De bewoners konden allemaal op tijd hun flat verlaten. Toen de brandweer arriveerde, sloeg er al een zware rookpluim naar buiten. De brand zelf was snel onder controle, maar de schade aan de flat op het gelijkvloers is bijzonder groot.





Brandstichting

Tijdens de bluswerken trof de brandweer op aanwijzen van buren ook nog de kater 'Charel' aan. Enkele brandweermannen ontfermden zich over het diertje en dienden het zuurstof en water toe. Nadat Charel wat bekomen was, werd hij overgebracht naar de dierenarts voor een check-up. De kater liep een rookvergiftiging en lichte brandwonden op, maar stelde het verder goed. Hij is intussen ondergebracht in het asiel. Van zijn baasje ontbreekt voorlopig elk spoor. Een branddeskundige stelde intussen vast dat er twee brandhaarden waren, in de traphal en in de flat. Het verwoestte appartement werd door de politie verzegeld. Nadat het gebouw werd verlucht, werden de andere studio's wel vrijgegeven. De meeste mensen brachten de nacht bij familie of vrienden door. Ze reageerden gisteren onthutst op het nieuws van de brandstichting. "Dit had erger kunnen aflopen", beseft Berinna. "We wonen op de bovenste verdieping. Als de brand iets later was vastgesteld, hadden we niet meer via de traphal naar buiten kunnen vluchten."