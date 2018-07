Appartement ontruimd door terrasbrand 07 juli 2018

Een aantal bewoners van de De Gravestraat en de Vermorgenstraat in Sint-Niklaas werden donderdagavond opgeschrikt door een knal. Er was ook een stevige rookontwikkeling waarneembaar aan de achterzijde van de gebouwen. Even werd gevreesd dat een ingesloten magazijn in lichterlaaie stond, maar al snel bleek de brand zich te hebben ontwikkeld op het terras van een appartement. De brand vond plaats op een plat van dak van een kleine loods, waarop rommel lag. Het asfalt (roofing, nvdr.) vatte vuur. De opgeroepen brandweer was zeer snel ter plaatse en had het vuur meteen onder controle. Een tiental bewoners van het getroffen appartementsgebouw werd gevraagd om preventief hun appartementen te verlaten. Na een klein half uurtje konden zij alweer naar binnen. De schade in het gebouw bleef miniem. Niemand geraakte gewond. De politie sloot de rijbaan een tijdje af. (PKM)